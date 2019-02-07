В правительстве работодателей предупредили о риске потерять бизнес

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что работодатели, которые не платят своим работникам конкурентной на международном рынке труда зарплаты, рискуют потерять бизнес. Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Розенко.

"Работодатели, руководители компаний должны понять, что мы сегодня работаем в совершенно открытом рынке труда, мы конкурируем сегодня за трудовой потенциал не только внутри страны, но и с Польшей, Германией и другими государствами, где сегодня даже принимаются законы о привлечении рабочей силы из Украины", - отметил Розенко.

Вице-премьер призвал работодателей беречь своих работников.

"Если вы не будете увеличивать реальную заработную плату своим работникам, то в условиях открытого рынка труда, вы будете терять трудовой потенциал, а через два-три года будете вынуждены вообще прекратить свой бизнес, потому что не найдете квалифицированного работника, который захочет за неконкурентную на международном рынке заработную плату давать качественную продукцию", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, реальная зарплата в Украине за год выросла на 9,7%.

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