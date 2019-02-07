В уряді роботодавців попередили про ризик втратити бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що роботодавці, які не сплачують своїм працівникам конкурентної на міжнародному ринку праці зарплатні, ризикують втратити бізнес. Про це передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Розенка.
"Роботодавці, керівники компаній повинні зрозуміти, що ми сьогодні працюємо на абсолютно відкритому ринку праці, що ми конкуруємо сьогодні за трудовий потенціал не лише всередині країни, а і з Польщею, Німеччиною й іншими державами, де сьогодні навіть приймаються закони про залучення робочої сили з України", - зазначив Розенко.
Віце-прем’єр закликав роботодавців берегти своїх працівників.
"Якщо ви не будете збільшувати реальну заробітну плату своїм працівникам, то в умовах відкритого ринку праці, ви будете втрачати трудовий потенціал, а через два-три роки будете змушені взагалі припинити свій бізнес, тому що не знайдете кваліфікованого працівника, який захоче за неконкурентну на міжнародному ринку заробітну плату давати якісну продукцію", - наголосив він.
Як повідомляв УНН, реальна зарплата в Україні за рік виросла на 9,7%.