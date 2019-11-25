В правительстве планируют вводить налоги для предприятий, использующих топливо из СО2

"Приоритет правительства - энергоэффективность. Что уже наработано? 2 млрд грн есть в госбюджете на энергоэффективность. Но мы не останавливаемся и уже наработанный пакет, который предусматривает реформирование экологического налога на СО2, на все топливо, содержащее в себе СО2", - сказал Оржель.

По его словам налог будет зависеть от того, сколько СО2 будет использовать предприятие.

"Эти деньги должны быть использованы этим же предприятием, которое его уплачивает, для того, чтобы обеспечить энергоэффективные мероприятия на своем предприятии", - отметил Оржель.

Напомним, Совет Европы принял постановление, которым утверждены новые, более строгие стандарты выбросов углекислого газа для легковых автомобилей и микроавтобусов, используемых в коммерческих целях.