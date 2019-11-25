В уряді планують вводити податки для підприємств, що використовують паливо з СО2
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. В уряді працюють над реформуванням екологічного податку, який передбачає введення відповідного податку на підприємтсва, які використовують паливо з вмістом СО2 (диоксид вуглецю – ред.). Про це заявив на брифінгу щодо змін у сфері енергетики і екології міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.
"Пріоритет уряду – енергоефективність. Що вже напрацьовано? 2 млрд грн є в держбюджеті на енергоефективність. Але ми не зупиняємося і вже напрацьований пакет, який передбачає реформування екологічного податку на СО2, на усе паливо, що містить у собі СО2", - сказав Оржель.
За його словами податок буде залежати від того, скільки СО2 буде використовувати підприємство.
"Ці гроші мають бути використані цим же підприємством, що його сплачує, для того, щоб забезпечити енергоефективні заходи на своєму підприємстві", - зазначив Оржель.
Нагадаємо, Рада Європи прийняла постанову, якою затверджено нові, більш суворі стандарти викидів вуглекислого газу для легкових автомобілів і мікроавтобусів, що використовуються з комерційною метою.