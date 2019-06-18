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В правительстве подгоняют нардепов с ратификацией соглашения о ЗСТ с Израилем

Киев • УНН

 • 9635 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Народным депутатам Украины необходимо как можно быстрее ратифицировать Соглашение о зоне свободной торговли с Израилем, чтобы расширить возможности для украинского экспорта. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

В правительстве подгоняют нардепов с ратификацией соглашения о ЗСТ с Израилем

"Призываю как можно скорее ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Израилем, это нужно для расширения возможностей украинского экспорта", - отметил Кубив.

Также вице-премьер попросил парламентариев поддержать законопроект из пакета "промышленного безвизовых" №10222 о повышении конкурентоспособности украинских производителей и усиление защиты прав потребителей, а также законопроекты №7123, №7124 и №9195 в сфере стандартизации.

Напомним, 17 апреля Кабинет Министров одобрил законопроект о ратификации Соглашения о свободной торговле Украина-Израиль.

Соглашение о свободной торговле между правительствами Украины и Государства Израиль было подписано 21 января 2019 года. Действие соглашения направлено на двустороннюю либерализацию и устранение барьеров в торговле между Украиной и Израилем. Соглашение также создает дополнительные возможности для украинских экспортеров по расширению рынков сбыта, кооперации, развития и модернизации собственного производства в Украине.

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