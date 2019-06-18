В уряді підганяють нардепів із ратифікацією угоди про ЗВТ з Ізраїлем
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Народним депутатам України необхідно якнайшвидше ратифікувати Угоду про зону вільної торгівлі з Ізраїлем, щоб розширити можливості для українського експорту. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"Закликаю якнайшвидше ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем, це потрібно для розширення можливостей українського експорту", - зазначив Кубів.
Також віце-прем'єр попросив парламентарів підтримати законопроект з пакету "промислового безвізу" №10222 про підвищення конкурентоспроможності українських виробників та посилення захисту прав споживачів, а також законопроекти №7123, №7124 та №9195 у сфері стандартизації.
Нагадаємо, 17 квітня Кабінет Міністрів схвалив законопроект про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю Україна-Ізраїль.
Угода про вільну торгівлю між Урядами України та Держави Ізраїль була підписана 21 січня 2019 року. Дія угоди спрямована на двосторонню лібералізацію та усунення бар'єрів у торгівлі між Україною та Ізраїлем. Угода також створює додаткові можливості для українських експортерів щодо розширення ринків збуту, кооперації, розвитку і модернізації власного виробництва в Україні.