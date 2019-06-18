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В уряді підганяють нардепів із ратифікацією угоди про ЗВТ з Ізраїлем

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Народним депутатам України необхідно якнайшвидше ратифікувати Угоду про зону вільної торгівлі з Ізраїлем, щоб розширити можливості для українського експорту. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

В уряді підганяють нардепів із ратифікацією угоди про ЗВТ з Ізраїлем

"Закликаю якнайшвидше ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем, це потрібно для розширення можливостей українського експорту", - зазначив Кубів.

Також віце-прем'єр попросив парламентарів підтримати законопроект з пакету "промислового безвізу" №10222 про підвищення конкурентоспроможності українських виробників та посилення захисту прав споживачів, а також законопроекти №7123, №7124 та №9195 у сфері стандартизації.

Нагадаємо, 17 квітня Кабінет Міністрів схвалив законопроект про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю Україна-Ізраїль.

Угода про вільну торгівлю між Урядами України та Держави Ізраїль була підписана 21 січня 2019 року. Дія угоди спрямована на двосторонню лібералізацію та усунення бар'єрів у торгівлі між Україною та Ізраїлем. Угода також створює додаткові можливості для українських експортерів щодо розширення ринків збуту, кооперації, розвитку і модернізації власного виробництва в Україні.

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