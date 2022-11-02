В правительстве договорились с бизнесом о сдерживании цен на яйца

Меморандум был заключен с ассоциацией "Союз птицеводов Украины".

Цитата

"Документ направлен на то, чтобы стабилизировать цены на куриные яйца и не допустить превышения оптово-отпускных цен реализации от уровня, по которому яйца поставляются в торговые сети", - указали в министерстве.

Детали

Как сообщается, производители яиц в рамках меморандума взяли на себя обязательство насытить внутренний рынок яйцами, в частности увеличить численность поголовья кур-несушек и объем производства яиц.

Минагрополитики со своей стороны будет способствовать, чтобы производители куриных яиц были обеспечены необходимыми условиями и ресурсами для работы, а также могли привлечь доступный кредитный ресурс для своей производственной деятельности. Кроме того, министерство, как указано, будет способствовать стабильности внутренних цен на зернофуражные и масличные культуры и продукты их переработки.

Меморандум будет действовать до 31 декабря этого года, может быть продлен в случае необходимости и открыт к подписаниям производителями пищевых куриных яиц.

Ранее

С начала сентября цены на яйца выросли с 29,91 грн за десяток в среднем по Украине до 62,01 грн по состоянию на 27 октября.

Недавно в Минагрополитики увидели остановку роста цен на яйца.