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В уряді домовилися з бізнесом про стримання цін на яйця

В уряді домовилися з бізнесом про стримання цін на яйця

Київ • УНН

 • 290250 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Мінагрополітики повідомили про домовленість з виробниками яєць щодо стримання цін на продукт - перші обіцяють допомогти з ресурсом та цінами кормів, а другі - збільшити поголів'я курей-несучок та обсяги виробництва яєць, пише УНН.

Меморандум уклали із асоціацією "Союз птахівників України".

Цитата

"Документ спрямований на те, щоб стабілізувати ціни на курячі яйця та не допустити перевищення оптово-відпускних цін реалізації від рівня, за якими яйця постачаються до торговельних мереж", - вказали у міністерстві.

Деталі

Як повідомляється, виробники яєць у межах меморандуму взяли на себе зобов’язання наситити внутрішній ринок яйцями, зокрема збільшити чисельність поголів’я курей-несучок та обсягів виробництва яєць.

Мінагрополітики зі свого боку сприятиме, щоб виробники курячих яєць були забезпечені необхідними умовами та ресурсами для роботи, а також мали змогу залучити доступний кредитний ресурс для своєї виробничої діяльності. Крім того, міністерство, як вказано, сприятиме стабільності внутрішніх цін на зернофуражні й олійні культури та продукти їх переробки.

Меморандум діятиме до 31 грудня цього року, може бути продовженим у разі необхідності та є відкритим до підписаннями виробниками харчових курячих яєць.

Раніше 

Із початку вересня ціни на яйця зросли з 29,91 грн за десяток в середньому по Україні до 62,01 грн станом на 27 жовтня.

Нещодавно у Мінагрополітики побачили зупинку росту цін на яйця.

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