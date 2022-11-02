В уряді домовилися з бізнесом про стримання цін на яйця

Меморандум уклали із асоціацією "Союз птахівників України".

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"Документ спрямований на те, щоб стабілізувати ціни на курячі яйця та не допустити перевищення оптово-відпускних цін реалізації від рівня, за якими яйця постачаються до торговельних мереж", - вказали у міністерстві.

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Як повідомляється, виробники яєць у межах меморандуму взяли на себе зобов’язання наситити внутрішній ринок яйцями, зокрема збільшити чисельність поголів’я курей-несучок та обсягів виробництва яєць.

Мінагрополітики зі свого боку сприятиме, щоб виробники курячих яєць були забезпечені необхідними умовами та ресурсами для роботи, а також мали змогу залучити доступний кредитний ресурс для своєї виробничої діяльності. Крім того, міністерство, як вказано, сприятиме стабільності внутрішніх цін на зернофуражні й олійні культури та продукти їх переробки.

Меморандум діятиме до 31 грудня цього року, може бути продовженим у разі необхідності та є відкритим до підписаннями виробниками харчових курячих яєць.

Раніше

Із початку вересня ціни на яйця зросли з 29,91 грн за десяток в середньому по Україні до 62,01 грн станом на 27 жовтня.

Нещодавно у Мінагрополітики побачили зупинку росту цін на яйця.