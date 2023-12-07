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В университете Лас-Вегаса произошла стрельба - по меньшей мере трое убитых

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 11:05  •  16587 просмотра

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67-летний профессор колледжа открыл стрельбу в Университете Невады в Лас-Вегасе, убив троих и ранив еще одного, прежде чем погиб в перестрелке с полицией.

В кампусе Университета Невады, в городе Лас-Вегас, США в среду, 6 декабря, злоумышленник открыл огонь, в результате чего погибли трое и четвертый получил ранения. Согласно информации CNN, ссылающегося на местную полицию, стрелком был 67-летний профессор колледжа, сообщает УНН.

Детали

В среду (по местному времени), вооруженный мужчина застрелил трех человек и ранил четвертого человека в кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе, после чего погиб в перестрелке с двумя полицейскими.

На пресс-конференции в среду вечером шериф Лас-Вегаса Кевин Макмехилл заявил, что личность скончавшегося стрелка не будет разглашена, пока не не будет сообщено его семье. Впрочем, предварительно известно, что подозреваемым был 67-летний профессор колледжа.

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Полиция работает над обнаружением улик и определением мотива, пока нет никаких деталей об оружии подозреваемого. Как указывается, последняя массовая стрельба произошла посреди учебной недели, когда студенты сдают выпускные экзамены и уходят на зимние каникулы, в том самом городе, который пострадал от самой страшной массовой стрельбы в современной истории США в 2017 году.

Напомним

В Соединенных Штатах на выходных произошла 37-я и 38-я стрельбы за этот год, во время которых было убито четыре или более человек.

Также УНН сообщал, что пять человек пострадали в результате стрельбы в брянской школе с участием ученицы восьмого класса, которая впоследствии покончила жизнь самоубийством; одна раненая девочка впоследствии умерла.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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В університеті Лас-Вегаса сталася стрілянина – щонайменше троє вбитих
Shooting at Las Vegas University - at least three killed
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В университете Лас-Вегаса произошла стрельба - по меньшей мере трое убитых

67-летний профессор колледжа открыл стрельбу в Университете Невады в Лас-Вегасе, убив троих и ранив еще одного, прежде чем погиб в перестрелке с полицией.

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