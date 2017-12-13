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В "Укрспирте" назвали водочных гигантов, которые перепродавали купленный со скидкой спирт

В "Укрспирте" назвали водочных гигантов, которые перепродавали купленный со скидкой спирт

Киев  •  УНН

 • 14021 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Большие водочные компании получали дополнительную прибыль с перепродажи спирта ГП "Укрспирт". Об этом в комментарии УНН рассказали в пресс-службе ГП.

“Если посмотреть на удельный вес в объеме потребления спирта, то судьба крупных компаний два года назад составляла 50%, а в 2017 году — уже 70%. Это говорит о том, что крупные компании поглощают рынок малого и среднего производителя, а их еще около 30 потребителей. Они перепродают наш спирт и с этого получают прибыль, а эта прибыль должна оставаться государству”, — рассказали в “Укрспирте”.

В пресс-службе ГП убеждены, что все участники рынка должны находиться в равных условиях. Предоставлять преференции конкретным игрокам рынка — неуместно.

Следовательно, “Укрспирт” решил отменить скидку на покупку спирта трем крупнейшим водочным компаниям — ООО “УДК” — ТМ “Хортица”, ООО “НПК” — (ТМ “Козацька Рада”, “Первая Гильдия”) и ООО “ЛВН” ТМ Nemiroff , рассказали в пресс-службе “Укрспирта”.

“Отпускная цена на продукцию будет обнародована на сайте предприятия и доступна для участников рынка. Государство не может создавать неконкурентные условия для отдельных участников рынка. Предоставление преимуществ одним за счет других создает коррупционные риски.

Если за государством сохраняется монопольное право на производство спирта, то и цена на него должна быть одинаковой. Все участники рынка, и большие, и менее крупные, должны находиться в равных условиях”, - отметили в пресс-службе "Укрспирт".

В пресс-службе предприятия добавили, что инициированные изменения отразятся на кошельках потребителей, но не существенно.

“В себестоимости продукции это изменение составит около 90 копеек, так что говорить о существенном росте не стоит”, — сообщили в “Укрспирт”.

В компании Nemiroff отреагировали на сообщение "Укрспирт". Позицию по данному вопросу УНН передала пресс-служба компании.

В Nemiroff заявления государственного предприятия назвали ложными, и заверили, что никогда не совершали перепродажи приобретенного со скидкой спирта.

"ООО "ЛВН Лимитед", производитель продукции под ТМ "Nemiroff", не ведет и не вело деятельности по перепродаже спирта другим компаниям - ни отечественным, ни иностранным. Такая деятельность прямо запрещена законодательством. Компания неуклонно придерживается законодательства Украины, а также законодательства всех стран, в которые поставляет свою продукцию", - отметили в пресс-службе компании.

В Nemiroff обвинения в свой адрес со стороны "Укрспирт" также назвали попыткой переложить ответственность.

"Считаем, что подобными действиями ГП "Укрспирт" пытается переложить ответственность за свою неэффективную работу на легальных производителей алкоголя. Более того, вместо оптимизации собственной эффективности, "Укрспирт" перекладывает ответственность на производителей, закладывая в стоимость своей продукции содержание тысяч неработающих сотрудников и охрану производства, которое простаивает годами, повышая цены на спирт. Очередное такое повышение ожидается в начале 2018 года, когда цены на спирт вырастут на 20%. При этом спирт в Украине является самым дорогим в мире. Его цена вдвое превышает рыночные цены даже в соседних странах", - прокомментировали в компании Nemiroff.

Как сообщал УНН, до Нового года в канун праздников алкоголь в Украине дорожать не будет. По словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, цена обычной бутылки водки будет стартовать с 79,55 грн, цена продукции известных украинских брендов будет находиться в диапазоне 82-87 грн.

Стоимость шампанского составит 79,19 грн за 0,7 л и выше. Коньяк 0,5 л трехлетней выдержки 40% будет стоить не менее 120 грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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