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В "Укрспирті" назвали горілчаних гігантів, які перепродавали куплений зі знижкою спирт

В "Укрспирті" назвали горілчаних гігантів, які перепродавали куплений зі знижкою спирт

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Великі горілчані компанії отримували додатковий прибуток із перепродажу спирту ДП "Укрспирт". Про це у коментарі УНН розповіли у прес-службі ДП.

“Якщо подивитися на питому вагу в обсязі споживання спирту, то доля великих компаній два роки тому складала 50%, а в 2017 році — вже 70%. Це говорить про те, що великі компанії поглинають ринок малого і середнього виробника, а їх ще є близько 30 споживачів. Вони перепродають наш спирт і з цього отримують прибуток, а цей прибуток мав би лишатися державі”, — розповіли в “Укрспирті”.

В прес-службі ДП переконані, що всі учасники ринку повинні перебувати в рівних умовах. Надавати преференції конкретним гравцям ринку — недоречно.

Відтак, “Укрспирт” вирішив скасувати знижку на покупку спирту трьом найбільшим горілчаним компаніям — ТОВ “УДК” — ТМ “Хортиця”, ТОВ “НВК” — (ТМ “Козацька Рада”, “Перша Гільдія”) і ТОВ "ЛВН “ТМ Nemiroff, розповіли у прес-службі “Укрспирту”.

“Відпускна ціна на продукцію буде оприлюднена на сайті підприємства і доступна для учасників ринку. Держава не може створювати неконкурентні умови для учасників ринку. Надання переваг одним за рахунок інших створює корупційні ризики.

Якщо за державою зберігається монопольне право на виробництво спирту, то і ціна на нього повинна бути однаковою. Всі учасники ринку, і великі, і менш великі, повинні перебувати в рівних умовах”, — зазначили у прес-службі “Укрспирт”.

В прес-службі підприємства додали, що ініційовані зміни позначаться на гаманцях споживачів, але не суттєво.

“В собівартості продукції ця зміна складе близько 90 копійок, так що говорити про суттєве зростання не варто”, — повідомили в “Укрспирті”.

У компанії Nemiroff відреагували на повідомлення “Укрспирту”. Позицію з окресленого питання УНН передала прес-служба компанії.

У Nemiroff заяви державного підприємства назвали неправдивими, і запевнили, що ніколи не здійснювали перепродажу придбаного зі знижкою спирту.

“ТОВ "ЛВН Лімітед“, виробник продукції під ТМ "Nemiroff“, не веде і не вело діяльності щодо перепродажу спирту іншим компаніям — ані вітчизняним, ані іноземним. Така діяльність прямо заборонена законодавством. Компанія неухильно дотримується законодавства України, а також законодавств усіх країн, в які постачає свою продукцію”, — зазначили у прес-службі компанії.

У Nemiroff звинувачення на свою адресу з боку “Укрспирту” також назвали спробою перекласти відповідальність.

“Вважаємо, що подібними діями ДП "Укрспирт“ намагається перекласти відповідальність за свою неефективну роботу на легальних виробників алкоголю. Більше того, замість оптимізації власної ефективності, "Укрспирт" перекладає відповідальність на виробників, закладаючи у вартість своєї продукції утримання тисяч непрацюючих співробітників та охорону виробництва, яке простоює роками, підвищуючи ціни на спирт. Чергове таке підвищення очікується на початку 2018 року, коли ціни на спирт зростуть на 20%. При цьому спирт в Україні є найдорожчим у світі. Його ціна вдвічі перевищує ринкові ціни навіть у сусідніх країнах”, — прокоментували в компаніі Nemiroff.

Як повідомляв УНН, до Нового року в переддень свят алкоголь в Україні дорожчати не буде. За словами директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, ціна звичайної пляшки горілки буде стартувати з 79,55 грн, ціна продукції відомих українських брендів буде перебувати в діапазоні 82-87 грн.

Вартість шампанського становитиме 79,19 грн за 0,7 л і вище. Коньяк 0,5 л трирічної витримки 40% буде коштувати не менше 120 грн.

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