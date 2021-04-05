В "Укрзализныце" сообщили, какие спецрейсы в "красные зоны" будут курсировать 5 апреля

Детали

В понедельник, 5 апреля, будут курсировать такие спецрейсы: поезд № 1/2 Константиновка-Ивано-Франковск, 3/4 Ужгород-Запорожье, 5/6 Херсон-Ужгород, 15/16 Рахов-Харьков, 117/118 Киев-Черновцы, 133 / 134 Рахов-Николаев, 143/144 Ворохта-Киев.

В компании заявили, что благодарны местным ОГА за инициативу, а также Миннфраструктуры и Минздрава “за понимание ситуации и возможность безопасно, организовано и контролируемо обеспечить перевозки людей с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, прошли тщательную дезинфекцию”.

Напомним

“Укрзализныця” не будет ограничивать высадку / посадку в Киеве до специального распоряжения комиссии по ТЭБ и ЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минздрав назвал регионы-лидеры по COVID-госпитализациями Киев в топе