В "Укрзализныце" сообщили, какие спецрейсы в "красные зоны" будут курсировать 5 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В понедельник “Укрзализныця” продолжит выполнять согласованные с Минздравом и МИУ специальные рейсы для вывоза пассажиров, которым критически важно добраться или оставить “красные зоны”. Об этом говорится в пресс-служба компании, пишет УНН.
Детали
В понедельник, 5 апреля, будут курсировать такие спецрейсы: поезд № 1/2 Константиновка-Ивано-Франковск, 3/4 Ужгород-Запорожье, 5/6 Херсон-Ужгород, 15/16 Рахов-Харьков, 117/118 Киев-Черновцы, 133 / 134 Рахов-Николаев, 143/144 Ворохта-Киев.
В компании заявили, что благодарны местным ОГА за инициативу, а также Миннфраструктуры и Минздрава “за понимание ситуации и возможность безопасно, организовано и контролируемо обеспечить перевозки людей с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, прошли тщательную дезинфекцию”.
Напомним
“Укрзализныця” не будет ограничивать высадку / посадку в Киеве до специального распоряжения комиссии по ТЭБ и ЧС.
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