В “Укрзалізниці” повідомили, які спецрейси у “червоні зони” курсуватимуть 5 квітня

Деталі

У понеділок, 5 квітня, курсуватимуть такі спецрейси: поїзд № 1/2 Костянтинівка-Івано-Франківськ, 3/4 Ужгород-Запоріжжя, 5/6 Херсон-Ужгород, 15/16 Рахів-Харків, 117/118 Київ-Чернівці, 133/134 Рахів-Миколаїв, 143/144 Ворохта-Київ.

У компанії заявили, що вдячні місцевим ОДА за ініціативу, а також Міннфраструктури та МОЗ “за розуміння ситуації та можливість безпечно, організовано та контрольовано забезпечити перевезення людей з обов’язковим дотриманням маскового режиму у вагонах, що пройшли ретельну дезінфекцію”.

Нагадаємо

“Укрзалізниця” не обмежуватиме висадку/посадку у Києві до спеціального розпорядження комісій з ТЕБ та НС.

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