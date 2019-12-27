В "Укрвинпроме" назвали причины популярности украинских коньяков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украинцы потребители делают ставку на коньяк отечественного производства. Это потому, что украинская винодельческая продукция не уступает, а иногда — опережает по качеству зарубежную. Об этом в комментарии УНН сказал генеральный директор корпорации по виноградарству и винодельческой промышленности “Укрвинпром” Владимир Кучеренко.
Он рассказал, что “Укрвинпром” проводит дегустации образцов винодельческой продукции уже более 19 лет.
“И каждый раз мы комиссионно в торговых сетях закупаем продукцию для дегустации. Это означает, что профессиональная комиссия оценивает именно те образцы, которые ежедневно покупают и потребляют украинцы. Каждый раз, когда мы сравниваем отечественную и иностранную продукцию, украинские напитки не уступают по качеству, а иногда — существенно опережают. Поэтому, конечно, качество — это главный решающий критерий”, — говорит Кучеренко.
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В дальнейшем украинцы вряд ли изменят свои потребительские предпочтения в отношении украинского продукта, убежден глава корпорации.
Кучеренко добавил, что в последнее время в Украине увеличивается производство коньячных виноматериалов.
“А это значит, что коньяки Украины отвечать названию и будут по своему содержанию из украинского сырья”, — пояснил он.
Как писал УНН, украинские коньяки пользуются у отечественных потребителей большей популярностью иностранных. Так, доля продаж нашего коньяка через торговые сети составляет 66,4%, в то время, как импортируемого — вдвое меньше (33,6%).