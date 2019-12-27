В "Укрвинпромі" назвали причини популярності українських коньяків

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Українці споживачі роблять ставку на коньяк вітчизняного виробництва. Це тому, що українська виноробна продукція не поступається, а подекуди — випереджає за якістю закордонну. Про це у коментарі УНН сказав генеральний директор корпорації по виноградарству і виноробній промисловості “Укрвинпром” Володимир Кучеренко.