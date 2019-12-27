В "Укрвинпромі" назвали причини популярності українських коньяків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Українці споживачі роблять ставку на коньяк вітчизняного виробництва. Це тому, що українська виноробна продукція не поступається, а подекуди — випереджає за якістю закордонну. Про це у коментарі УНН сказав генеральний директор корпорації по виноградарству і виноробній промисловості “Укрвинпром” Володимир Кучеренко.
Він розповів, що “Укрвинпром” проводить дегустації зразків виноробної продукції вже понад 19 років.
“І кожен раз ми комісійно в торгових мережах закуповуємо продукцію для дегустації. Це означає, що професійна комісія оцінює саме ті зразки, які щодня купують і споживають українці. Щоразу, коли ми порівнюємо вітчизняну та іноземну продукцію, українські напої не поступаються за якістю, а подекуди — суттєво випереджають. Тому, звісно, якість — це головний вирішальний критерій”, — каже Кучеренко.
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В подальшому українці навряд чи змінять свої споживчі вподобання щодо українського продукту, переконаний голова корпорації.
Кучеренко додав, що останнім часом в Україні збільшується виробництво коньячних виноматеріалів.
“А це означає, що коньяки України відповідатимуть назві і будуть за своїм вмістом з української сировини”, — пояснив він.
Як писав УНН, українські коньяки користуються у вітчизняних споживачів більшою популярністю за іноземні. Так, частка продажу нашого коньяку через торгові мережі становить 66,4%, в той час, як імпортованого — удвічі менше (33,6%).