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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Укрпочте опровергли прекращение своей работы в Покровске

В Укрпочте опровергли прекращение своей работы в Покровске

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 12:58  •  6970 просмотра

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Укрпочта опровергла информацию о прекращении работы в Покровске. В городе и громаде работают 6 отделений, остальные села обслуживаются передвижными отделениями. Компания не планирует прекращать работу.

Укрпочта не прекращала и не планирует прекращать свою работу в Покровске Донецкой области, пока в ней есть потребность. По состоянию на 3 сентября в городе работает 4 отделения Укрпочты, еще два - в Покровской громаде. Об этом сообщил в Telegram гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, передает УНН.

ВНИМАНИЕ, Покровск! Сегодня в некоторых телеграмм-каналах и СМИ появилась информация о том, что Укрпочта прекратила работу в Покровске. Официально заявляю, что Укрпочта НЕ ПРЕКРАТИЛА и не планирует прекращать свою работу, пока в ней есть потребность.

- написал Смелянский.

Смелянский указал, что Укрпочта продолжает свою работу по обеспечению населения базовыми услугами. По состоянию на сегодня работает 4 отделения Укрпочты в Покровске, еще 2 отделения работает в Покровский общине, остальные села покрывается на 100% передвижными отделениями. 

"Разработаны и уже воплощены в жизнь альтернативные пути доставки, чтобы работать в максимально безопасных условиях", - указал гендиректор Укрпочты. 

Напомним

В Покровской общине, в том числе и в самом Покровске, с 28 августа был введен усиленный комендантский час.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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