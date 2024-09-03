В Укрпочте опровергли прекращение своей работы в Покровске

Укрпочта не прекращала и не планирует прекращать свою работу в Покровске Донецкой области, пока в ней есть потребность. По состоянию на 3 сентября в городе работает 4 отделения Укрпочты, еще два - в Покровской громаде. Об этом сообщил в Telegram гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, передает УНН.

ВНИМАНИЕ, Покровск! Сегодня в некоторых телеграмм-каналах и СМИ появилась информация о том, что Укрпочта прекратила работу в Покровске. Официально заявляю, что Укрпочта НЕ ПРЕКРАТИЛА и не планирует прекращать свою работу, пока в ней есть потребность. - написал Смелянский.

Смелянский указал, что Укрпочта продолжает свою работу по обеспечению населения базовыми услугами. По состоянию на сегодня работает 4 отделения Укрпочты в Покровске, еще 2 отделения работает в Покровский общине, остальные села покрывается на 100% передвижными отделениями.

"Разработаны и уже воплощены в жизнь альтернативные пути доставки, чтобы работать в максимально безопасных условиях", - указал гендиректор Укрпочты.

Напомним

В Покровской общине, в том числе и в самом Покровске, с 28 августа был введен усиленный комендантский час.