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В Укрпошті спростували припинення своєї роботи в Покровську

В Укрпошті спростували припинення своєї роботи в Покровську

Київ • УНН

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Укрпошта спростувала інформацію про припинення роботи в Покровську. У місті та громаді працюють 6 відділень, решта сіл обслуговуються пересувними відділеннями. Компанія не планує припиняти роботу.

Укрпошта не припиняла і не планує припиняти свою роботу в Покровську на Донеччині, поки в ній є потреба. Станом на 3 вересня в місті працює 4 відділення Укрпошти, ще два - в Покровський громаді. Про це повідомив у Telegram гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, передає УНН.

УВАГА, Покровськ! Сьогодні в деяких телеграм-каналах та ЗМІ зʼявилась інформація про те, що Укрпошта припинила роботу в Покровську. Офіційно заявляю, що Укрпошта НЕ ПРИПИНИЛА і не планує припиняти свою роботу, поки в ній є потреба.

- написав Смілянський.

Смілянський вказав, що Укрпошта продовжує свою роботу по забезпеченню населення базовими послугами. Станом на сьогодні працює 4 відділення Укрпошти в Покровську, ще 2 відділення працює в Покровський громаді, решта сіл покривається на 100% пересувними відділеннями. 

"Розроблені і вже втіленні в життя альтернативні шляхи доставки, щоб працювати у максимально безпечних умовах", - вказав гендиректор Укрпошти. 

Нагадаємо

У Покровській громаді, зокрема й у самому Покровську, від 28 серпня було запроваджено посилену комендантську годину.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство

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