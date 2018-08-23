В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода на День Независимости

"24 августа, в День Независимости нашей Украины, будет сухо и солнечно, только в Прикарпатье и Закарпатье днем ​​местами кратковременный дождь, возможна гроза", - говорится в сообщении.



Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 10-15°, на крайнем юге и Закарпатье до 19°, на севере Левобережья местами 6-9°; днем в Украине 25-30°.



Напомним, в День Независимости в Киеве станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" будут частично закрыты. Станция "Майдан Незалежности" будет закрыта на вход и выход на станции "Крещатик" вход и выход будет закрыт на улице Институтской и Аллее небесной сотни.



