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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода на День Независимости

Киев • УНН

 • 8393 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. На День Независимости Украины, 24 августа, в Украине будет сухо и солнечно, лишь в Закарпатье днем ​​возможен кратковременный дождь. Температура воздуха до +30. Об этом в Facebook сообщает Украинский гидрометцентр, передает УНН.

В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода на День Независимости

"24 августа, в День Независимости нашей Украины, будет сухо и солнечно, только в Прикарпатье и Закарпатье днем ​​местами кратковременный дождь, возможна гроза", - говорится в сообщении.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 10-15°, на крайнем юге и Закарпатье до 19°, на севере Левобережья местами 6-9°; днем в Украине 25-30°.

Напомним, в День Независимости в Киеве станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" будут частично закрыты. Станция "Майдан Незалежности" будет закрыта на вход и выход на станции "Крещатик" вход и выход будет закрыт на улице Институтской и Аллее небесной сотни.

Украинские Национальные Новости

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