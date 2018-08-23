В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода на День Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. На День Незалежності України, 24 серпня, в Україні буде сухо та сонячно, лише на Закарпатті вдень можливий короткочасний дощ. Температура повітря до +30. Про це у Facebook повідомляє Український гідрометцентр, передає УНН.
"24 серпня, в День Незалежності нашої України, буде переважно сухо та сонячно, лише на Прикарпатті та Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ, можлива гроза", - йдеться у повідомленні.
Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 10-15°, на крайньому півдні та Закарпатті до 19°, на півночі Лівобережжя місцями 6-9°; вдень в Україні 25-30°.
Нагадаємо, в День Незалежності в Києві станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" будуть частково зачинені. Станція "Майдан Незалежності" буде зачинена на вхід та вихід, на станції "Хрещатик" вхід та вихід буде зачинений на вулиці Інститутській та Алеї небесної сотні.