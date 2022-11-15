В "Укрэнерго" призвали украинцев делать запасы воды, заряжать аккумуляторы и мобильные телефоны

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"Ситуация серьезная, самая серьезная за всю историю, но мы сохраняем управляемость системой. Враг снова поразил украинскую энергосеть - под огнем оказались объекты по всей стране. С начала октября это уже шестая массированная атака на энергетическую инфраструктуру страны, этого раза самая большая: около ста ракет. Каждая ракета летела с целью погрузить Украину во тьму", — говорится в сообщении.

Детали

Как отметил глава НЭК "Укрэнерго", атака осуществлена ​​с циничным расчетом — в момент начала пикового потребления, чтобы энергетикам было труднее справиться с нагрузкой.

Сейчас, в эти минуты энергетики уже восстанавливают объекты, уже работающие над ремонтами, чтобы обеспечить поставки. Кудрицкий отметил, что ситуация серьезная, поэтому призвал украинцев делать запасы воды, заряжать аккумуляторы и мобильные телефоны.

"Набирайте запасы воды, заряжайте аккумуляторы и мобильные телефоны. Это даст нам время делать свою работу: задействовать резервные схемы заживления держать баланс в энергосети", — добавил глава НЭК "Укрэнерго".

Напомним

Сегодня, 15 ноября, россияне выпустили по Украине более 90 ракет. Средства противовоздушной обороны сбили 70.