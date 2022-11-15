В "Укренерго" закликали українців робити запаси води, заряджати акумулятори і мобільні телефони

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"Ситуація серйозна, найсерйозніша за всю історію, але ми зберігаємо керованість системою. Ворог знову вразив українську енергомережу - під вогнем опинилися об’єкти по всій країні. З початку жовтня це вже шоста масована атака на енергетичну інфраструктуру країни, цього разу найбільша: близько ста ракет. Кожна ракета летіла з метою занурити Україну у темряву", — йдеться у повідомленні.

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Як зазначив голова НЕК "Укренерго", атака здійснена з цинічним розрахунком — в момент початку пікового споживання, щоб енергетикам було важче справитися з навантаженням.

Зараз, в ці хвилини енергетики вже відновлюють об’єкти, вже працюють над ремонтами, щоб забезпечити постачання. Кудрицький зазначив, що ситуація серйозна, тому закликав українців робити запаси води, заряджати акумулятори і мобільні телефони.

"Набирайте запаси води, заряджайте акумулятори і мобільні телефони. Це дасть нам час робити свою роботу: задіювати резервні схеми заживлення тримати баланс в енергомережі", — додав голова НЕК "Укренерго".

Нагадаємо

Сьогодні, 15 листопада, росіяни випустили по Україні понад 90 ракет. Засоби протиповітряної оборони збили 70.