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В Укрэнерго сообщили, какие области завтра затронут стабилизационные отключения

В Укрэнерго сообщили, какие области завтра затронут стабилизационные отключения

Киев • УНН

 • 300611 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Завтра, 9 ноября, по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений. В Укрэнерго сообщили, в каких областях ограничения будут применяться чаще всего.

Максимум стабилизационных ограничений Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

«Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. Следите за сообщениями своих операторов систем распределения», - добавили в Укрэнерго.

Как пояснили в компании, ограничения потребителей позволяют уменьшить нагрузку на сети, обеспечить балансировку энергосистемы и избежать дополнительных аварий.

«Помогите энергетикам держать баланс в энергосистеме, поврежденной вражескими обстрелами: бережно потребляйте электроэнергию и не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00», - призывали в Укрэнерго.

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