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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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В Укренерго повідомили, яких областей завтра торкнуться стабілізаційні відключення

В Укренерго повідомили, яких областей завтра торкнуться стабілізаційні відключення

Київ • УНН

 • 300613 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Завтра, 9 листопада, по всій Україні будуть діяти графіки погодинних планових відключень. В Укренерго повідомили, в яких областях обмеження застосовуватимуться найчастіше.

Максимум стабілізаційних обмежень Диспетчерський центр Укренерго прогнозує у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

«Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Слідкуйте за повідомленнями своїх операторів систем розподілу», - додали в Укренерго.

Як пояснили у компанії, обмеження споживачів дозволяють зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій.

«Допоможіть енергетикам тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами: ощадливо споживайте електроенергію та не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00», - закликали в Укренерго.

Українські Національні Новини

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