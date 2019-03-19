В Украину завезли лекарств на четверть миллиарда долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В январе-феврале текущего года Украина импортировала лекарств на 250 млн 681 тыс. долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.
Основным поставщиком лекарств в Украине является Германия. Так, из этой страны было импортировано лекарств на 51,9 млн долл.
Второе место занимает Франция с показателем 22,2 млн долл.
Индия занимает третье место. Импорт индийских лекарств по итогам января-февраля этого года составил 18,9 млн долл.
Из других стран было завезено лекарств на 157,5 млн долл.
В то же время, на экспорт с начала года Украина была отправлена лекарств на 28,3 млн долл.
Речь идет об экспорте-импорте лекарственных средств дозированных или фасованных для розничной торговли.
Напомним, аптеки злоупотребляют ценами на лекарства в период эпидемий.
Так, на жаропонижающих препаратах некоторые аптеки накручивают по 40% маржи, а цены на анальгин различаются в три раза.
В Верховной Раде озвучили свою версию дороговизны лекарств в Украине. Нардепы считают, что цены завышены еще и из-за монополизации рынка со стороны сетевых аптек.
С целью изменить ситуацию, недавно народные депутаты на заседании профильного комитета Рады поддержали законопроект (№8591 - д), который предусматривает комплексную реформу аптечного рынка.
"Аптечный" законопроект (№8591 - д) направлен на то, что решить указанные проблемы: обеспечить прозрачность конкуренции, искоренить монополию сетевого аптечного бизнеса, снизить цены на лекарства и гарантировать выполнение аптеками социальной функции.