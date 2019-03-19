В Україну завезли ліків на чверть мільярда доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У січні-лютому поточного року Україна імпортувала ліків на 250 млн 681 тис. дол. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.
Основним постачальником ліків в Україну є Німеччина. Так, з цієї країни було імпортовано ліків на 51,9 млн дол.
Друге місце займає Франція з показником 22,2 млн дол.
Індія посідає третє місце. Імпорт індійських ліків за підсумками січня-лютого цього року становив 18,9 млн дол.
З інших країн було завезено ліків на 157,5 млн дол.
Водночас, на експорт з початку року Україною було відправлено ліків на 28,3 млн дол.
Йдеться про експорт-імпорт лікарських засобів дозованих або фасованих для роздрібної торгівлі.
Нагадаємо, аптеки зловживають цінами на ліки в період епідемій.
Так, на жарознижувальних препаратах деякі аптеки накручують по 40% маржі, а ціни на анальгін різняться утричі.
У Верховній Раді озвучили свою версію дорожнечі ліків в Україні. Нардепи вважають, що ціни завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.
З метою змінити ситуацію, нещодавно народні депутати на засіданні профільного комітету Ради підтримали законопроект (№8591 - д), що передбачає комплексну реформу аптечного ринку.
"Аптечний" законопроект (№8591 - д) спрямований на те, що розв'язати зазначені проблеми: гарантувати прозорість конкуренції, викорінити монополію мережевого аптечного бізнесу, знизити ціни на ліки та гарантувати виконання аптеками соціальної функції.