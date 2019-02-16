В Украину идет потепление, местами до 14 градусов

"В ближайшие пять дней в Украине будет сочетаться весенняя и зимняя погода без неприятных сюрпризов. Будет преимущественно без осадков. Завтра (17-го февраля - ред.) - тепло, хотя и в сопровождении свежего ветра. Температура воскресной ночью около 0°, днем воздух прогреется до 5-11°, в западных, центральных и южных областях местами до + 14°, лишь на севере Левобережья 2-4° тепла ", - рассказала Лещенко.



В течение 18-19 февраля в Украине, кроме западных областей, прогнозируется снижение температуры ночью до 4-9 ° мороза, на северо-востоке до минус 12-ти, днем до 2-8 ° тепла. Всего на Левобережье - ночью местами мороз от 0 до -7 градусов, а днем - от 0 до 4 градусов тепла.



20 февраля температура существенно не изменится, а вот 21 февраля на большей части территории предусмотрено небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, температуры ночью от 0 до - 4 градусов, днем - от 0 до 6 ° тепла, а на юге до 4-9 ° тепла.



Ранее УНН сообщал, что украинцев предупредили о возможном ухудшении иммунитета и мигрени из-за погоды.