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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 61047 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 81653 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 130368 просмотра

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7 марта, 17:42 • 130251 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129724 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125017 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141426 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145277 просмотра

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В Украину идет потепление, местами до 14 градусов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. В течение ближайших пяти дней, 17 - 21 февраля, по всей территории Украины ощутимо потеплеет, осадков не предвидится. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Валентина Лещенко.

"В ближайшие пять дней в Украине будет сочетаться весенняя и зимняя погода без неприятных сюрпризов. Будет преимущественно без осадков. Завтра (17-го февраля - ред.) - тепло, хотя и в сопровождении свежего ветра. Температура воскресной ночью около 0°, днем воздух прогреется до 5-11°, в западных, центральных и южных областях местами до + 14°, лишь на севере Левобережья 2-4° тепла ", - рассказала Лещенко.

В течение 18-19 февраля в Украине, кроме западных областей, прогнозируется снижение температуры ночью до 4-9 ° мороза, на северо-востоке до минус 12-ти, днем до 2-8 ° тепла. Всего на Левобережье - ночью местами мороз от 0 до -7 градусов, а днем - от 0 до 4 градусов тепла.

20 февраля температура существенно не изменится, а вот 21 февраля на большей части территории предусмотрено небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, температуры ночью от 0 до - 4 градусов, днем - от 0 до 6 ° тепла, а на юге до 4-9 ° тепла.

Ранее УНН сообщал, что украинцев предупредили о возможном ухудшении иммунитета и мигрени из-за погоды.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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