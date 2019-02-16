В Україну йде потепління, місцями до 14 градусів

"У найближчі п'ять днів в Україні поєднуватиметься весняна й зимова погода без неприємних сюрпризів. Буде переважно без опадів. Завтра (17-го лютого – ред.)- найтепліше, хоча й у супроводі свіжого вітру. Температура недільної ночі близько 0°, вдень повітря прогріється до 5-11°, в західних, центральних та південних областях місцями до +14°, лише на півночі Лівобережжя 2-4° тепла”, - розповіла Лещенко.



Протягом 18-19 лютого в Україні, крім західних областей, прогнозується зниження температури вночі до 4-9° морозу, на північному сході до мінус 12-ти, вдень до 2-8° тепла. Загалом на Лівобережжі – вночі місцями мороз від 0 до -7 градусів, а вдень – від 0 до 4 градусів тепла.



20 лютого температура істотно не зміниться, а ось 21 лютого на більшій частині території передбачено невеликі опади, переважно у вигляді дощу, температури вночі становитиме від 0 до - 4 градусів, удень - від 0 до 6° тепла, а на півдні до 4-9° тепла.



Раніше УНН повідомляв, що українців попередили про можливе погіршення імунітету та мігрені через погоду.