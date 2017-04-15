В Украину прибыл Благодатный огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с Благодатным огнем, который сошел в Великую Субботу, 15 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает корреспондент УНН.
Благодатный огонь доставила делегация Украинской Православной Церкви во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием.
В аеропорту святой огонь получили представители епархий УПЦ со всей Украины, а также многочисленные верующие.
Напомним, сегодня около 23.00 в Киево-Печерской Лавре Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий раздаст Благодатный огонь тысячам верующих, которые придут на ночное Пасхальное богослужение.