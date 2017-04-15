В Украину прибыл Благодатный огонь

Благодатный огонь доставила делегация Украинской Православной Церкви во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием.



В аеропорту святой огонь получили представители епархий УПЦ со всей Украины, а также многочисленные верующие.



Напомним, сегодня около 23.00 в Киево-Печерской Лавре Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий раздаст Благодатный огонь тысячам верующих, которые придут на ночное Пасхальное богослужение.