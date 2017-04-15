В Україну прибув Благодатний вогонь

Благодатний вогонь доставила делегація Української Православної Церкви на чолі з керуючим справами УПЦ митрополитом Антонієм.



В аеропорту святий вогонь отримали представники єпархії УПЦ з усієї України, а також численні віряни.



Нагадаємо, сьогодні близько 23.00 у Києво-Печерській Лаврі Предстоятель УПЦ Блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій роздасть Благодатний вогонь тисячам віруючих, які прийдуть на нічне Великоднє богослужіння.