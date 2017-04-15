В Україну прибув Благодатний вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У міжнародний аеропорт “Бориспіль” прибув літак із Благодатним вогнем, який зійшов у Велику Суботу, 15 квітня, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі, передає кореспондент УНН.
Благодатний вогонь доставила делегація Української Православної Церкви на чолі з керуючим справами УПЦ митрополитом Антонієм.
В аеропорту святий вогонь отримали представники єпархії УПЦ з усієї України, а також численні віряни.
Нагадаємо, сьогодні близько 23.00 у Києво-Печерській Лаврі Предстоятель УПЦ Блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій роздасть Благодатний вогонь тисячам віруючих, які прийдуть на нічне Великоднє богослужіння.