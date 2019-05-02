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В Украину прибыло 130 десантников из США

В Украину прибыло 130 десантников из США

Киев  •  УНН

 • 9827 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Украину прибыли более 130 военных 2-й бригадной тактической группы "Страйк" 101-й воздушно-десантной (десантно-штурмовой) дивизии армии США, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как сообщили в пресс-службе, в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялась церемония передачи полномочий между двумя подразделениями американской составляющей миссии JMTG-U.

На замену военнослужащим 278-го бронекавалерийского полка Национальной гвардии США из штата Теннесси, которые находились во Львовской области с лета 2018 года, в Украину прибыли более 130 военных 2-й бригадной тактической группы "Страйк" 101-й воздушно-десантной (десантно-штурмовой) дивизии армии США. Срок ротации на территории Украины для американских военных будет составлять 9 месяцев, сообщили в Минобороны.

Американские гвардейцы из штата Теннесси хорошо справились с заданиями по подготовке украинских подразделений в рамках "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U) и получили награды Министерства обороны Украины, им вручил начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павел Ткачук.

Представители армии США будут продолжать помогать в тренировке подразделений Вооруженных Сил Украины по стандартам подготовки армий государств НАТО. Эта военно-тренировочная миссия известна, как "Объединенная многонациональная группа по подготовке - Украина" (JMTG-U). Деятельность ее начало в 2015 году. Целью является - содействие внутреннему оборонному потенциалу Украины и тренировке ротационных подразделений в Украине. Кроме того, американские военнослужащие будут продолжать обучение украинских военных инструкторов, которые в ближайшем будущем должны полностью овладеть функцией обучения личного состава на уровне батальона.

"Большинство военнослужащих, командированных в Украину, являются лидерами, имеют многолетний опыт и способны предоставить достойное обучение. Я надеюсь, что это станет отличной возможностью для обмена опытом", - сказал командир 1-го батальона 502-го пехотного полка 101-й воздушно-десантной дивизии армии США и командир оперативной группы "Карантана" подполковник Роберт Трейси.

Как сообщал УНН, более 150 элитных десантников из США приедут в Украину для обмена опытом.

Украинские Национальные Новости

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