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В Україну прибуло 130 десантників із США

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КИЇВ. 2 травня. УНН. До України прибули понад 130 військових 2-ї бригадної тактичної групи “Страйк” 101-ї повітрянодесантної (десантно-штурмової) дивізії армії США, передає УНН із посиланням на прес-службу Міноборони.

Як повідомили у прес-службі, в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулась церемонія передачі повноважень між двома підрозділами американської складової місії JMTG-U.

На заміну військовослужбовцям 278-го бронекавалерійського полку Національної гвардії США зі штату Теннессі, які перебували на Львівщині з літа 2018 року, до України прибули понад 130 військових 2-ї бригадної тактичної групи “Страйк” 101-ї повітрянодесантної (десантно-штурмової) дивізії армії США. Термін ротації на території України для американських військових складатиме 9 місяців, повідомили у Міноборони.

Американські гвардійці зі штату Теннессі добре справилися із завданнями щодо підготовки українських підрозділів в рамках “Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна” (JMTG-U) і отримали відзнаки Міністерства оборони України, які їм вручив начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Представники армії США продовжуватимуть допомагати у тренуванні підрозділів Збройних Сил України за стандартами підготовки армій держав НАТО. Ця військово-тренувальна місія відома, як “Об’єднана багатонаціональна група з підготовки — Україна” (JMTG-U). Діяльність її започатковано у 2015 році. Метою є — сприяння внутрішньому оборонному потенціалу України та тренуванню ротаційних підрозділів в Україні. Крім того, американські військовослужбовці продовжуватимуть навчання українських військових інструкторів, які у найближчому майбутньому мають повністю опанувати функції навчання особового складу на рівні батальйону.

“Більшість військовослужбовців, які відряджені в Україну, є лідерами, мають багаторічний досвід та спроможні надати гідне навчання. Я сподіваюсь, що це стане чудовою можливістю для обміну досвідом”, — сказав командир 1-го батальйону 502-го піхотного полку 101-ї повітрянодесантної дивізії армії США та командир оперативної групи “Карантан” підполковник Роберт Трейсі.

Як повідомляв УНН, понад 150 елітних десантників із США приїдуть в Україну обмінюватись досвідом.

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