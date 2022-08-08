В Украину прибыли первые немецкие САУ "Гепард"

Цитата

"Первые три немецкие зенитные самоходные артиллерийские установки "Гепард" уже в Украине. Они среди лучших в своем классе", – говорится в сообщении.

Детали

В ОК "ЮГ" назвали особенности "Гепардов":

• поражают цели на расстоянии от 100 метров до 4 км;

• экипаж состоит всего из трех человек: водитель, командир и наводчик;

• комплексы будут прикрывать важные объекты инфраструктуры от атак вертолётов и самолетов на малых и сверхмалых высотах;

• могут работать в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.

Добавим

"Гепарды" начали разрабатывать в 60-х годах. Зенитная установка долгое время была важнейшим элементом противовоздушной обороны армий Германии, Нидерландов и Бельгии, однако в начале нулевых от нее отказались. Сейчас она используется в других странах мира.

"Установка базируется на шасси танка Leopard 1. На башне, способной совершать полный оборот, установлены две 35 мм пушки Oerlikon KDA и два радара, определяющих цель на расстоянии до 15 км. В модификации ВСУ 1 А2 установлен цифровой компьютер, который может принимать данные из других РЛС, – по существу, видеть цель вне своей зоны. Основной боекомплект – 320 снарядов для поражения воздушных целей. Также в магазине есть 20 снарядов для наземных целей. Темп огня каждой пушки – 550 выстрелов в минуту, то есть вместе – 1100 выстрелов по цели", – говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщали, что всего Украине должны передать 30 единиц "Гепард". Известно как минимум о 100 украинских военных, которые учились в Германии управлять этими самоходными зенитными установками.