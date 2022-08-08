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В Україну прибули перші німецькі САУ "Гепард"

В Україну прибули перші німецькі САУ "Гепард"

Київ • УНН

 • 648696 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. В Україну прибули перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард", які здатні працювати в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook, інформує УНН.

Цитата

"Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні. Вони серед кращих у своєму класі", – ідеться у повідомленні.

Деталі

В ОК "Південь" назвали особливості "Гепардів":

• вражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 км;
• екіпаж складається всього з трьох людей: водій, командир і навідник;
• комплекси будуть прикривати важливі об’єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах;
• може працювати в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника. 

Додамо

"Гепарди" почали розробляти в 60-х роках. Зенітна установка тривалий час була надважливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії, однак на початку нульових від неї відмовились. Зараз її використовують в інших країнах світу.

"Установка базується на шасі танка Leopard 1. На башті, що здатна робити повний оберт, встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари, що визначають ціль на відстані до 15 км. У модифікації ЗСУ 1 А2 встановлено цифровий комп'ютер, що може приймати дані із інших РЛС, – по суті, бачити ціль поза своєю зоною. Основний боєкомплект – 320 снарядів для ураження повітряних цілей. Також у магазині 20 снарядів для наземних цілей. Темп вогню кожної гармати – 550 пострілів на хвилину, тобто разом – 1100 пострілів по цілі", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомляли, що всього Україні мають передати 30 одиниць "Гепард". Відомо щонайменше про 100 українських військових, які навчалися в Німеччині керувати цими самохідними зенітними установками.

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