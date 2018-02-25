В Украину на съемки фильма приехал Жан Рено
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Всемирно известный французский актер Жан Рено приехал на съемки в Карпаты. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Госкино Украины Филипп Илленко, передает УНН.
"Имел честь лично поздравить Жана Рено с приездом в Карпаты для съемок в украинско-французском фильме "Последний шаг". Сотрудничество со звездами такого масштаба - это очередной этап развития нашей киноиндустрии и свидетельство доверия к уровню нашего профессионализма со стороны европейских коллег", - говорится в сообщении.
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В фильме главную роль исполнит Рено, для которого эта лента станет заключительной в кинокарьере, а также канадская актриса Сара Линд, английский актер Том Хоппер, американский актер Гарри Дурдан и украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко и другие.
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Съемки фильма будут проходить в Карпатах (на озере Синевир), в Киеве, в Нью-Йорке и в Канаде. Выход ленты в прокат запланирован на 2019-й год.