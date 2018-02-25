В Украину на съемки фильма приехал Жан Рено

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63883 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78257 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80956 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107584 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100447 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104583 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111551 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117093 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122803 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134331 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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7 марта, 19:45 • 196680 просмотра
Актуальное
В Украину на съемки фильма приехал Жан Рено

В Украину на съемки фильма приехал Жан Рено

Киев  •  УНН

 • 13616 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Всемирно известный французский актер Жан Рено приехал на съемки в Карпаты. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Госкино Украины Филипп Илленко, передает УНН.

"Имел честь лично поздравить Жана Рено с приездом в Карпаты для съемок в украинско-французском фильме "Последний шаг". Сотрудничество со звездами такого масштаба - это очередной этап развития нашей киноиндустрии и свидетельство доверия к уровню нашего профессионализма со стороны европейских коллег", - говорится в сообщении.

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В фильме главную роль исполнит Рено, для которого эта лента станет заключительной в кинокарьере, а также канадская актриса Сара Линд, английский актер Том Хоппер, американский актер Гарри Дурдан и украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко и другие.

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Съемки фильма будут проходить в Карпатах (на озере Синевир), в Киеве, в Нью-Йорке и в Канаде. Выход ленты в прокат запланирован на 2019-й год.

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