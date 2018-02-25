В Україну на зйомки фільму приїхав Жан Рено

“Мав честь особисто привітати Жана Рено з приїздом в Карпати для зйомок в українсько-французькому фільмі „Останній крок“. Співпраця з зірками такого масштабу — це черговий етап розвитку нашої кіноіндустрії та свідчення довіри до рівня нашого професіоналізму з боку європейських колег”, — йдеться в повідомленні.

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У фільму головну роль виконає Рено, для якого ця стрічка стане заключною в кінокар’єрі, а також канадська акторка Сара Лінд, англійський актор Том Хоппер, американський актор Гарі Дурдан та українські актори Ігор Цишкевич, Маргарита Бурковська, Олег Карпенко та інші.

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Зйомки фільму будуть проходити у Карпатах (на озері Синевир), у Києві, у Нью-Йорку та у Канаді. Вихід стрічки у прокат заплановано на 2019-й рік.