В Украину из США прибыла партия летального оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В аэропорт “Борисполь” прибыла первая партия оборонной помощи из США в рамках пакета на общую сумму 200 миллионов долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство США в Украине.
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“Эта помощь, которая включает около 200 тыс. фунтов (свыше 90 тонн) летального оружия, в частности боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует твердую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону”, — говорится в сообщении.
В посольстве напоминают, что в прошлом году США предоставили Украине помощь безопасности на сумму более 650 млн долларов, включая этот пакет. А всего с 2014 года объем такой поддержки превысил 2,7 млрд долларов.
“Соединенные Штаты будут продолжать оказывать такую помощь для поддержки Вооруженных сил Украины, поддерживая их в постоянной защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии”, — отмечают в посольстве США.