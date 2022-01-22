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15 марта, 19:03 • 107801 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146269 просмотра

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15 марта, 13:22 • 125389 просмотра

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15 марта, 13:08 • 118781 просмотра

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15 марта, 12:52 • 105855 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101951 просмотра

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15 марта, 10:46 • 94962 просмотра

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В Украину из США прибыла партия летального оружия

В Украину из США прибыла партия летального оружия

Киев • УНН

 • 40086 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В аэропорт “Борисполь” прибыла первая партия оборонной помощи из США в рамках пакета на общую сумму 200 миллионов долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство США в Украине.

Цитата

“Эта помощь, которая включает около 200 тыс. фунтов (свыше 90 тонн) летального оружия, в частности боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует твердую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону”, — говорится в сообщении.

В посольстве напоминают, что в прошлом году США предоставили Украине помощь безопасности на сумму более 650 млн долларов, включая этот пакет. А всего с 2014 года объем такой поддержки превысил 2,7 млрд долларов.

“Соединенные Штаты будут продолжать оказывать такую помощь для поддержки Вооруженных сил Украины, поддерживая их в постоянной защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии”, — отмечают в посольстве США.

Украинские Национальные Новости

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