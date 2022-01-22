В Україну із США прибула партія летальної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. До аеропорту “Бориспіль” прибула перша партія оборонної допомоги зі США у рамках пакета на загальну суму 200 мільйонів доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на посольство США в Україні.
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“Ця допомога, яка включає близько 200 тис. фунтів (понад 90 тонн) летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту, демонструє тверду відданість Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону”, — йдеться у повідомленні.
У посольстві нагадують, що торік США надали Україні безпекову допомогу на суму понад 650 млн доларів, включаючи цей пакет. А загалом з 2014 року обсяг такої підтримки перевищив 2,7 млрд доларів.
“Сполучені Штати продовжуватимуть надавати таку допомогу для підтримки Збройних сил України, підтримуючи їх у невпинному захисті суверенітету та територіальної цілісності України від російської агресії”, — наголошують у посольстві США.