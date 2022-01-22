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Шахед-136

В Україну із США прибула партія летальної зброї

В Україну із США прибула партія летальної зброї

Київ • УНН

 • 40093 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. До аеропорту “Бориспіль” прибула перша партія оборонної допомоги зі США у рамках пакета на загальну суму 200 мільйонів доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на посольство США в Україні.

Цитата

“Ця допомога, яка включає близько 200 тис. фунтів (понад 90 тонн) летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту, демонструє тверду відданість Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону”, — йдеться у повідомленні.

У посольстві нагадують, що торік США надали Україні безпекову допомогу на суму понад 650 млн доларів, включаючи цей пакет. А загалом з 2014 року обсяг такої підтримки перевищив 2,7 млрд доларів.

“Сполучені Штати продовжуватимуть надавати таку допомогу для підтримки Збройних сил України, підтримуючи їх у невпинному захисті суверенітету та територіальної цілісності України від російської агресії”, — наголошують у посольстві США.

Українські Національні Новини

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