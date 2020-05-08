В Украине эвакуировали еще около 800 человек из Италии, Дании и Испании

"За прошедшие сутки в аэропорту "Борисполь"... оформили на въезд почти 800 пассажиров. В общем осуществлен пропуск граждан с 5 спецрейсов - из Копенгагена, Аликанте, Милана и 2 авиарейса из Мадрида. После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Людей с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

"Вчера пассажиропоток через украинскую границу, по сравнению предыдущими сутками, был несколько увеличенным, границу нашей страны на въезд и на выезд пересекло почти 14 тысяч человек. Среди пересекавших границу нарушителей правил карантина и самоизоляции не обнаружено, как и тех, кто имел повышенную температуру или другие признаки ОРВИ", - сообщили в Госпогранслужбе.

Напомним, 6 мая в аэропорт "Борисполь" прилетели более 470 пассажиров, прибывших из Канады, Норвегии и Индии. Среди них не обнаружили лиц с повышенной температурой тела, однако, один пассажир с Гоа решил отправиться на карантин в обсерватор.



