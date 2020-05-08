В Україну евакуювали ще близько 800 людей з Італії, Данії та Іспанії

"Минулої доби в аеропорту “Бориспіль”... оформили на в’їзд майже 800 пасажирів. Загалом здійснено пропуск громадян з 5 спецрейсів — з Копенгагена, Аліканте, Мілана та 2 авіарейси з Мадрида. Після приземлення прикордонники провели температурний скринінг пасажирів. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття“, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пасажири встановили мобільний додаток “Дій вдома” та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами.

“Учора пасажиропотік через український кордон, в порівнянні попередньої доби, був дещо збільшеним, кордон нашої країни на в’їзд та на виїзд перетнуло майже 14 тисяч осіб. Серед тих, хто перетинав кордон, порушників правил карантину та самоізоляції не виявлено, як і тих, хто мав підвищену температуру чи інші ознаки ГРВІ”, — повідомили в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, 6 травня до аеропорту “Бориспіль” прилетіли понад 470 пасажирів, які прибули з Канади, Норвегії та Індії. Серед них не виявили осіб з підвищеною температурою тіла, проте, один пасажир з Гоа вирішив відправитися на карантин в обсерватор.



