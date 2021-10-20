В Украине появился уникальный интернет-портал о преступлениях РФ. Кому он нужен и как о нем узнает мир

Цитата:

"Если у нас будет надлежащее финансирование в следующем году, мы разработаем отдельную кампанию и привлечем профессиональных пиарщиков. Это не совсем наша специфика как органа власти - заниматься пиаром. Но, если этого не удастся, как минимум мы сделаем соответствующие письма-обращения в Министерство образования, потому что мы постоянно делаем методические письма рекомендации, соответственно мы, как источник, представим это", - отмечает Дробович.

Детали

Глава УИНП также отметил, что помочь в популяризации может и Министерство иностранных дел, в частности через сеть посольств, а также Украинский институт.

"Но, опять-таки, мы думаем сейчас над какими-то инновационными решениями, как проморолики, анимированные ролики, которые, возможно, станут точкой входа в эту тематику для людей, которые, например, специально не ищут, но хотели бы узнать больше", - отметил он.

В то же время, по словам собеседника, весь процесс займет определенное время.

"Как инструмент, который очень нужен уже сейчас - дипломатам, юристам, людям, представляющим Украину на международной арене, - они уже будут знать, потому что это, в принципе, небольшая среда, они и так все общаются. Но широкое, целенаправленное продвижение - она займет где-то полгода - год", - сказал он.

Что за виртуальный музей и кому он нужен

Так, Виртуальный музей российской агрессии - это один из первых в мире цифровых инструментов по обеспечению доступа каждого к правде о войне. Ресурс содержит самые разнообразные данные на украинском и английском языках, среди которых в частности свидетельства очевидцев, архивные источники, информация СМИ, фото и видеоматериалы и тому подобное. Вся информация является достоверной, объективной и базируется на данных, подтвержденных официальными украинскими и международными организациями.

Как рассказал Дробович 19 октября присутствующим на презентации, на портале собраны различные события с момента временной оккупации Россией Крыма через человеческие истории.

"Целевая аудитория проекта - это "люди, которые имеют определенную экспертную заинтересованность": это могут быть журналисты, учителя, политики, аналитики, которые готовят ту или иную информацию и которым нужен достоверный, качественный, доступный портал", - сказал он.

По словам председателя УИНП, сейчас портал содержит 20 кейсов о Крыме, в дальнейшем они будут дополнены.

Также он рассказал о финансировании проекта.

"К сожалению, в этом году у нас было сокращено госфинансирование, поэтому только около 50 тыс. (грн) мы смогли направить на продвижение этого проекта. Преимущественно, средства были не государственные. Мы привлекли где-то более чем 1,5 млн (грн)", - отметил Дробович.

Добавим

Как писал УНН, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и другие культурные объекты во временно оккупированном Крыму подвергаются варварскому обращению и разворовываются. Последнее решение Исполнительного совета ЮНЕСКО дает уверенность в том, что нарушения на полуострове не останутся без внимания международного сообщества, отметила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.



