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В Україні з'явився унікальний інтернет-портал про злочини РФ. Кому він потрібен та як про нього дізнається світ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Києві презентували “Віртуальний музей російської агресії” — перший в Україні інтернет-портал про ключові події та злочини, скоєні під час окупації Російською Федерацією територій України. Про те, як популяризуватимуть ресурс та хто його аудиторія, УНН розповів голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

В Україні з'явився унікальний інтернет-портал про злочини РФ. Кому він потрібен та як про нього дізнається світ

Цитата:

“Якщо у нас буде належне фінансування в наступному році, ми розробимо окрему кампанію і залучимо професійних піарників. Це не зовсім наша специфіка як органу влади — займатися піаром. Але, якщо цього не вдасться, щонайменше ми зробимо відповідні листи-звернення на Міністерство освіти, бо ми постійно робимо методичні листи-рекомендації, відповідно ми, як джерело, подамо це”, — зазначає Дробович.

Деталі

Очільник УІНП також зазначив, що допомогти в популяризації може і Міністерство закордонних справ, зокрема через мережу посольств, а також Український інститут.

“Але, знову-таки, ми думаємо зараз над якимись інноваційними рішеннями, як проморолики, анімовані ролики, які, можливо, стануть точкою входу у цю тематику для людей, які, наприклад, спеціально не шукають, але хотіли би дізнатись більше”, — зазначив він.

Водночас, зі слів співрозмовника, увесь процес займе певний час.

“Як інструмент, який дуже потрібен уже зараз — дипломатам, юристам, людям які представляють Україну на міжнародній арені, — вони вже будуть знати, бо це, в принципі, невелике середовище, вони і так усі спілкуються. Але широка, цілеспрямована промоція — вона займе десь пів року - рік”, — сказав він.

Що за віртуальний музей та кому він потрібен

Так, Віртуальний музей російської агресії — це один з перших у світі цифрових інструментів із забезпечення доступу кожного до правди про війну. Ресурс містить найрізноманітніші дані українською та англійською мовами, серед яких є зокрема свідчення очевидців, архівні джерела, інформація ЗМІ, фото та відеоматеріали тощо. Уся інформація є достовірною, об’єктивною та базується на даних, підтверджених офіційними українськими та міжнародними організаціями.

Як розповів Дробович 19 жовтня присутнім на презентації, на порталі зібрані різні події з моменту тимчасової окупації Росією Криму через людські історії.

“Цільова аудиторія проекту — це "люди, які мають певну експертну зацікавленість“: це можуть бути журналісти, вчителі, політики, аналітики, які готують ту чи іншу інформацію і яким потрібен достовірний, якісний, доступний портал”, — сказав він.

Зі слів голови УІНП, наразі портал містить 20 кейсів про Крим, у подальшому вони будуть доповнені.

Також він розповів про фінансування проекту.

“На жаль, у цьому році у нас було скорочено держфінансування, тому тільки близько 50 тис. (грн) ми змогли направити на промоцію цього проекту. Переважно, кошти були не державні. Ми залучили десь більше ніж 1,5 млн (грн)”, — зазначив Дробович.

Додамо

Як писав УНН, об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та інші культурні об’єкти в тимчасово окупованому Криму зазнають варварського поводження та розграбовуються. Останнє рішення Виконавчої ради ЮНЕСКО дає впевненість у тому, що порушення на півострові не залишаться поза увагою міжнародної спільноти, зауважила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

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