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В Украине появится онлайн-площадка по продаже древесины - Гончарук

В Украине появится онлайн-площадка по продаже древесины - Гончарук

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 января. УНН. В ближайшее время в Украине появится онлайн-площадка по продаже древесины, которая будет работать по принципу аукциона. Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

“Мы договорились, что в ближайшее время вся продажа, всей древесины, которая рубится в Украине — будет происходить через онлайн-площадки — аукционы”, — сообщил Гончарук.

Премьер отметил, что прямые сделки, часто приводят к коррупционным схемам, должны остаться в прошлом.

“То есть этих соглашений, „подковерных“ — не будет, они ушли в прошлое. Поручение руководителю агентства лесных ресурсов, новому, которого я представил руководителям областей, было предоставлено. Через несколько недель проконтролируем результаты, посмотрим на эффект. Я абсолютно уверен, что результаты мы скоро увидим”, — добавил Гончарук.

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Так, незаконные рубки древесины должны пойти в историю, а люди, которые этим занимались, “должны уйти из этой отрасли: добровольно, если не совершили никаких преступлений, в отношении других — правоохранительные органы должны сделать свою работу, и они должны пойти в тюрьму”.

Премьер также отметил, что уже определены приоритетные направления работы, среди которых — аудит.

“Мы сейчас определили приоритетные области, эти области наиболее „лесистые“: Полесье, в том числе Ровенская, Волынская, Черниговская, Сумская области. Это прежде всего Карпаты — Закарпатье. В этих областях будет проведен тотальный аудит предприятий, занимающих рубкой лесов независимо от формы собственности”, — резюмировал Гончарук.

Напомним, с 1 февраля в Украине планируют полноценно запустить централизованный учет древесины.

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