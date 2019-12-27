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У Держлісагентстві новий керівник

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабінет міністрів призначив головою Державного агентства лісових ресурсів України Андрія Заблоцького. Про це йдеться у розпорядженні уряду від 24 грудня, передає УНН.

"Призначити Заблоцького Андрія Володимировича головою Державного агентства лісових ресурсів України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці", - йдеться у розпорядженні.

Нагадаємо, наприкінці вересня уряд звільнив в.о. голови Держлісагентства Володимира Бондаря.

Українські Національні Новини

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