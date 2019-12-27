В Гослесагентстве новый руководитель

"Назначить Заблоцкого Андрея Владимировича председателем Государственного агентства лесных ресурсов Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на три месяца", - говорится в распоряжении.

Напомним, в конце сентября правительство уволило и.о. председателя Гослесагентства Владимира Бондаря.