Уряд звільнив в.о. голови Держлісагентства Володимира Бондаря
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Кабмін сьогодні звільнив із посади виконуючого обов’язки голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимира Бондаря. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає УНН.
“Звільнений виконувач обов’язків Голови Держлісагентства Володимир Бондар і оголошено конкурс на цю посаду”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 7 листопада 2017 року Голова державного агентства лісових ресурсів України Христина Юшкевич подала заяву на звільнення.