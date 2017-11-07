Голова Держлісагенства подала у відставку

"Прийняла для себе рішення і подала заяву на звільнення. Період роботи в лісовій галузі був не простим, але дуже цікавим. Багато речей вдалося зробити. Багато чого ще не реалізувалося. Так, в лісовому господарстві є зловживання, але в більшості в галузі працюють відкриті та щирі люди", - повідомила Юшкевич.

Причини своєї відставки Юшкевич не повідомила.

Як повідомляв УНН, за даними Держлісагенства, більше 800 тис. га лісів України нікому не підпорядковані.