Голова Держлісагенства подала у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Голова державного агентства лісових ресурсів України Христина Юшкевич подала заяву на звільнення. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Прийняла для себе рішення і подала заяву на звільнення. Період роботи в лісовій галузі був не простим, але дуже цікавим. Багато речей вдалося зробити. Багато чого ще не реалізувалося. Так, в лісовому господарстві є зловживання, але в більшості в галузі працюють відкриті та щирі люди", - повідомила Юшкевич.
Причини своєї відставки Юшкевич не повідомила.
Як повідомляв УНН, за даними Держлісагенства, більше 800 тис. га лісів України нікому не підпорядковані.