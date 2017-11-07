Глава Гослесагентства подала в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Председатель государственного агентства лесных ресурсов Украины Кристина Юшкевич подала заявление на увольнение. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Приняла для себя решение и подала заявление на увольнение. Период работы в лесной отрасли был не простым, но очень интересным. Многие вещи удалось. Многое еще не реализовалось. Так, в лесном хозяйстве есть злоупотребление, но в большинстве в области работают открытые и искренние люди", - сообщила Юшкевич.
Причины своей отставки Юшкевич не сообщила.
Как сообщал УНН, по данным Гослесагентства, более 800 тыс. Га лесов Украины никому не подчинены.