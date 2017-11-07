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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 42995 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 109665 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101054 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103942 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103326 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 87053 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103227 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101860 просмотра

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Глава Гослесагентства подала в отставку

Киев  •  УНН

 • 14255 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Председатель государственного агентства лесных ресурсов Украины Кристина Юшкевич подала заявление на увольнение. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Приняла для себя решение и подала заявление на увольнение. Период работы в лесной отрасли был не простым, но очень интересным. Многие вещи удалось. Многое еще не реализовалось. Так, в лесном хозяйстве есть злоупотребление, но в большинстве в области работают открытые и искренние люди", - сообщила Юшкевич.

Причины своей отставки Юшкевич не сообщила.

Как сообщал УНН, по данным Гослесагентства, более 800 тыс. Га лесов Украины никому не подчинены.

Украинские Национальные Новости

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