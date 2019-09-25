Правительство уволил и.о. Председателя Гослесагентства Владимира Бондаря

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Кабмин сегодня уволил с должности исполняющего обязанности Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Владимира Бондаря. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает УНН.