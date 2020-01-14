В Україні з'явиться онлайн-майданчик з продажу деревини – Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Найближчим часом в Україні з’явиться онлайн-майданчик з продажу деревини, що працюватиме за принципом аукціону. Про це під час брифінгу повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
“Ми домовились, що найближчим часом весь продаж, всієї деревини, що рубається в Україні — буде відбуватися через онлайн-майданчики — аукціони”, — повідомив Гончарук.
Прем’єр зазначив, що прямі угоди, що часто призводять до корупційних схем, мають залишитись у минулому.
“Тобто оцих угод, „підковьорних“ — не буде, вони пішли в минуле. Доручення керівнику агентства лісових ресурсів, новому, якого я сьогодні представив керівникам областей, було надано. Через декілька тижнів проконтролюємо результати, подивимось на ефект. Я абсолютно впевнений, що результати ми скоро побачимо”, — додав Гончарук.
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Так, незаконні рубки деревини мають піти в історію, а люди, які цим займались, “мають піти з цієї галузі: добровільно, якщо не скоїли ніяких злочинів, щодо інших — правоохоронні органи мають зробити свою роботу, і вони мають піти за грати”.
Прем’єр також зазначив, що вже визначені пріоритетні напрямки роботи, серед яких — аудит.
“Ми зараз визначили пріоритетні області, ці області найбільш „заліснені“: Полісся, у тому числі Рівненська, Волинська, Чернігівська, Сумська області. Це перш за все Карпати — Закарпаття. У цих областях буде проведено тотальний аудит підприємств, які займають рубкою лісів незалежно від форми власності”, — резюмував Гончарук.
Нагадаємо, з 1 лютого в Україні планують повноцінно запустити централізований облік деревини.