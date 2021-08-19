В Украине выросли цены на свинину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. С начала года цены на свинину выросли на 4,2%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передаёт УНН.
В декабре прошлого года свинина в среднем стоила 115,86 грн за килограмм, а в июле — уже 120,67 грн.
По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении по сравнению с июлем 2020 года составила 10,2%.
Отмечается, что за январь-июль 2021 года инфляция составила 6,5%.
Дополнение
Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.
Всемирная организация здравоохранения тем временем сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.
Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.